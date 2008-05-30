Канделаки заработала 132,7 млн рублей в 2018 году

Стал известен уровень доходов генерального продюсера Тины Канделаки.

Госкорпорация «Ростех», где работает супруг телеведущей Василий Бровко, опубликовала сведения о своих сотрудниках.

Согласно этой информации, за прошлый год заработала 132,7 миллиона рублей. Бровко занимает в «Ростехе» пост директора по особым поручениям, его доход в 2018 году составил 28,7 миллиона рублей.

Годом ранее Бровко заработал 18,6 миллиона рублей, а его супруга – 62 миллиона.

Канделаки занимает пост генерального продюсера «Матч ТВ» с 2015 года.