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Канделаки заработала 132,7 млн рублей в 2018 году

Теги бизнес телевидение светская хроника Матч ТВ Тина Канделаки Футбол

Стал известен уровень доходов генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Госкорпорация «Ростех», где работает супруг телеведущей Василий Бровко, опубликовала сведения о своих сотрудниках. 

Согласно этой информации, за прошлый год Тина Канделаки заработала 132,7 миллиона рублей. Бровко занимает в «Ростехе» пост директора по особым поручениям, его доход в 2018 году составил 28,7 миллиона рублей.

Годом ранее Бровко заработал 18,6 миллиона рублей, а его супруга – 62 миллиона.

Канделаки занимает пост генерального продюсера «Матч ТВ» с 2015 года. 


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