Marca: «Барселона» заморозила трансфер Гризманна, он не приоритетная цель

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу на данный момент не намерен подписывать форварда Антуана Гризманна, сообщает Marca.

56-летний каталонец осознает сложность и потенциальные риски сделки.

Гризманн в этом месяце объявил об уходе из . С 1 июля отступные в его контракте снизятся с 200 миллионов евро до 120 миллионов.

28-летний форвард, по информации источника, больше не является приоритетной целью «Барселоны», поскольку у Бартомеу есть ряд сомнений относительно трансфера. В их числе – сумма сделки и зарплата игрока (около 17 миллионо евро за сезон).

Год назад Гризманн снял документальный фильм, в котором объявил о решении остаться в «Атлетико» и отказать «Барселоне». По этой причине игроки каталонского клуба сейчас выступают против его перехода, и Антуан расстроен этим. Бартомеу в курсе отношения футболистов к французу.

Президент «Барселоны» понимает, что совету директоров предстоит приложить много усилий, чтобы повысить имидж Гризманна, если клуб захочет подписать его этим летом.