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Marca: «Барселона» заморозила трансфер Гризманна, он не приоритетная цель

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жозеп Бартомеу Антуан Гризманн Футбол

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу на данный момент не намерен подписывать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Marca.

56-летний каталонец осознает сложность и потенциальные риски сделки.

Гризманн в этом месяце объявил об уходе из «Атлетико». С 1 июля отступные в его контракте снизятся с 200 миллионов евро до 120 миллионов.

28-летний форвард, по информации источника, больше не является приоритетной целью «Барселоны», поскольку у Бартомеу есть ряд сомнений относительно трансфера. В их числе – сумма сделки и зарплата игрока (около 17 миллионо евро за сезон).

Год назад Гризманн снял документальный фильм, в котором объявил о решении остаться в «Атлетико» и отказать «Барселоне». По этой причине игроки каталонского клуба сейчас выступают против его перехода, и Антуан расстроен этим. Бартомеу в курсе отношения футболистов к французу. 

Президент «Барселоны» понимает, что совету директоров предстоит приложить много усилий, чтобы повысить имидж Гризманна, если клуб захочет подписать его этим летом.


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