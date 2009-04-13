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    Сборная России занимает 6-е место в медальном зачете зимних олимпийских дисциплин. У нее 5 побед и 37 медалей

    Теги сборная России бобслей Пекин-2022 Семен Павличенко Руслан Мурашов Максим Буров Алина Загитова Дмитрий Логинов Фигурное катание

    Сборная России занимает 6-е место в зачете зимних олимпийских дисицплин по итогам чемпионатов мира в сезоне 2018-19.

    Российские спортсмены выиграли 37 медалей (2-й результат после Норвегии) – 5 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых.

    В медальном зачете лидирует Норвегия с 20 золотыми наградами, далее расположились Германия (14) и США (10).

    Медальный зачет в зимних олимпийских дисциплинах по итогам ЧМ

    Сезон 2018-19 

    1. Норвегия – 41 медаль (20 золотых – 13 серебряных – 8 бронзовых)
    2. Германия – 32 (14-10-8)
    3. США – 23 (11-1-11)
    4. Голландия – 17 (8-6-3)
    5. Южная Корея – 13 (6-3-4)
    6. Россия – 37 (5-13-19)
    7. Швейцария – 13 (5-2-6)
    8. Швеция – 11 (4-6-1)
    9. Франция – 14 (4-3-7)
    10. Италия – 12 (3-4-5)

    На данный момент разыграны медали в 101 из 109 олимпийских дисциплин, которые будут представлены на Играх-2022 в Пекине.

    Еще не завершились чемпионаты мира по хоккею (мужской и женский) и керлингу (дабл-миксты).

    Соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и жеских одиночных заездах в бобслее по разным причинам не проводились.

    Медали России по видам спорта

    Фигурное катание – 6 медалей (1-2-3)
    Фристайл – 3 (1-1-1)
    Коньки – 9 (1-0-8)
    Сноуборд – 2 (1-0-1)
    Сани – 2 (1-0-1)
    Лыжные гонки – 8 (0-5-3)
    Биатлон – 3 (0-2-1) 
    Шорт-трек – 3 (0-1-2)
    Скелетон – 1 (0-1-0)

    Золотые медали завовевали саночники в эстафете, Руслан Мурашов (коньки), Дмитрий Логинов (сноуборд), Максим Буров (фристайл) и Алина Загитова (фигурное катание).

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