Сборная России занимает 6-е место в медальном зачете зимних олимпийских дисциплин. У нее 5 побед и 37 медалей

Сборная России занимает 6-е место в зачете зимних олимпийских дисицплин по итогам чемпионатов мира в сезоне 2018-19.
Российские спортсмены выиграли 37 медалей (2-й результат после Норвегии) – 5 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых.
В медальном зачете лидирует Норвегия с 20 золотыми наградами, далее расположились Германия (14) и США (10).
Медальный зачет в зимних олимпийских дисциплинах по итогам ЧМ
Сезон 2018-19
1. Норвегия – 41 медаль (20 золотых – 13 серебряных – 8 бронзовых)
2. Германия – 32 (14-10-8)
3. США – 23 (11-1-11)
4. Голландия – 17 (8-6-3)
5. Южная Корея – 13 (6-3-4)
6. Россия – 37 (5-13-19)
7. Швейцария – 13 (5-2-6)
8. Швеция – 11 (4-6-1)
9. Франция – 14 (4-3-7)
10. Италия – 12 (3-4-5)
На данный момент разыграны медали в 101 из 109 олимпийских дисциплин, которые будут представлены на Играх-2022 в Пекине.
Еще не завершились чемпионаты мира по хоккею (мужской и женский) и керлингу (дабл-миксты).
Соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и жеских одиночных заездах в бобслее по разным причинам не проводились.
Медали России по видам спорта
Фигурное катание – 6 медалей (1-2-3)
Фристайл – 3 (1-1-1)
Коньки – 9 (1-0-8)
Сноуборд – 2 (1-0-1)
Сани – 2 (1-0-1)
Лыжные гонки – 8 (0-5-3)
Биатлон – 3 (0-2-1)
Шорт-трек – 3 (0-1-2)
Скелетон – 1 (0-1-0)
Золотые медали завовевали саночники в эстафете, Руслан Мурашов (коньки), Дмитрий Логинов (сноуборд), Максим Буров (фристайл) и Алина Загитова (фигурное катание).
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