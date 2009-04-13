Сборная России занимает 6-е место в медальном зачете зимних олимпийских дисциплин. У нее 5 побед и 37 медалей

Сборная России занимает 6-е место в зачете зимних олимпийских дисицплин по итогам чемпионатов мира в сезоне 2018-19.

Российские спортсмены выиграли 37 медалей (2-й результат после Норвегии) – 5 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых.

В медальном зачете лидирует Норвегия с 20 золотыми наградами, далее расположились Германия (14) и США (10).

Медальный зачет в зимних олимпийских дисциплинах по итогам ЧМ

Сезон 2018-19

1. Норвегия – 41 медаль (20 золотых – 13 серебряных – 8 бронзовых)

2. Германия – 32 (14-10-8)

3. США – 23 (11-1-11)

4. Голландия – 17 (8-6-3)

5. Южная Корея – 13 (6-3-4)

6. Россия – 37 (5-13-19)

7. Швейцария – 13 (5-2-6)

8. Швеция – 11 (4-6-1)

9. Франция – 14 (4-3-7)

10. Италия – 12 (3-4-5)

На данный момент разыграны медали в 101 из 109 олимпийских дисциплин, которые будут представлены на Играх-2022 в Пекине.

Еще не завершились чемпионаты мира по хоккею (мужской и женский) и керлингу (дабл-миксты).

Соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и жеских одиночных заездах в бобслее по разным причинам не проводились.

Медали России по видам спорта

Фигурное катание – 6 медалей (1-2-3)

Фристайл – 3 (1-1-1)

Коньки – 9 (1-0-8)

Сноуборд – 2 (1-0-1)

Сани – 2 (1-0-1)

Лыжные гонки – 8 (0-5-3)

Биатлон – 3 (0-2-1)

Шорт-трек – 3 (0-1-2)

Скелетон – 1 (0-1-0)

Золотые медали завовевали саночники в эстафете, Руслан Мурашов (коньки), Дмитрий Логинов (сноуборд), Максим Буров (фристайл) и Алина Загитова (фигурное катание).