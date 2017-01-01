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РПЛ стала шестой в Европе по доходам в сезоне-2017/18, заработав 813 млн евро

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги бизнес телевидение Футбол

Российская премьер-лига заняла шестое место по доходам среди европейских футбольных лиг в сезоне-2017/18.

Об этом сообщается в отчете аудиторской компании Deloitte.

В сезоне-2017/18 РПЛ заработала 813 миллионов евро. В общую сумму включены доходы от продажи прав на телетрансляции и в дни матчей, доходы от спонсоров и коммерческой деятельности.

По сравнению с сезоном-2016/17 доходы РПЛ от продажи прав на телетрансляции выросли на 33% и составили 112 миллионов евро, доходы в дни матчей увеличились на 50% - до отметки 52 миллиона. 

Самую большую выручку принесли спонсорские контракты – 497 миллионов евро.

По общему доходу в сезоне-2017/18 первое место заняла английская премьер-лига (5,44 миллиарда). Затем идут бундеслига (3,168), Ла Лига (3,073), серия А (2,217) и французская лига 1 (1,692). 


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