РПЛ стала шестой в Европе по доходам в сезоне-2017/18, заработав 813 млн евро

Российская премьер-лига заняла шестое место по доходам среди европейских футбольных лиг в сезоне-2017/18.

Об этом сообщается в отчете аудиторской компании Deloitte.

В сезоне-2017/18 РПЛ заработала 813 миллионов евро. В общую сумму включены доходы от продажи прав на телетрансляции и в дни матчей, доходы от спонсоров и коммерческой деятельности.

По сравнению с сезоном-2016/17 доходы РПЛ от продажи прав на телетрансляции выросли на 33% и составили 112 миллионов евро, доходы в дни матчей увеличились на 50% - до отметки 52 миллиона.

Самую большую выручку принесли спонсорские контракты – 497 миллионов евро.

По общему доходу в сезоне-2017/18 первое место заняла английская премьер-лига (5,44 миллиарда). Затем идут бундеслига (3,168), (3,073), серия А (2,217) и французская лига 1 (1,692).