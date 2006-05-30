Реклама 18+
Реклама 18+

Василий Конов: «Матч ТВ» запретил сотрудникам работу на матчах АПЛ в «Рамблере»

Теги премьер-лига Англия бизнес телевидение болельщики Василий Конов Матч ТВ Футбол

Журналист Василий Конов поделился информацией о ситуации с приглашением комментаторов для работы на видеосервисе «Рамблера» – Okko, который со следующего сезона будет транслировать матчи чемпионата Англии в России.

«Матч ТВ» запретил своим сотрудникам любые виды работ в продакшне английской премьер-лиги на Оkko. Никакого совмещения, разовых выступлений, комментирования быть не может.

При этом в «Рамблере», напротив, никаких проблем в приглашении сторонних штатных сотрудников не видят. Таким образом штат комментаторов Оkko сформирован из свободных агентов, выражаясь футбольным языком, и тех, кому по основному месту работы совмещать не запрещают», – написал Конов в своем телеграм-канале.

«Коммерсант»: «Рамблер» купил права на АПЛ за 7 млн евро в год, «Матч ТВ» предлагал 5,5 млн

Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group

Rambler обсуждает два пакета на матчи АПЛ – за 499-599 рублей в месяц и за 99-149 в день


ИГРА: Попробуй пробежать марафон, не вставая с дивана!

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться