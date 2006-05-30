Василий Конов: «Матч ТВ» запретил сотрудникам работу на матчах АПЛ в «Рамблере»

Журналист Василий Конов поделился информацией о ситуации с приглашением комментаторов для работы на видеосервисе «Рамблера» – Okko, который со следующего сезона будет транслировать матчи чемпионата Англии в России.

запретил своим сотрудникам любые виды работ в продакшне английской премьер-лиги на Оkko. Никакого совмещения, разовых выступлений, комментирования быть не может.

При этом в «Рамблере», напротив, никаких проблем в приглашении сторонних штатных сотрудников не видят. Таким образом штат комментаторов Оkko сформирован из свободных агентов, выражаясь футбольным языком, и тех, кому по основному месту работы совмещать не запрещают», – написал Конов в своем телеграм-канале.

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