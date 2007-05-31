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Клубы РПЛ интересуются Игнатьевым. «Краснодар» не отпустит форварда менее чем за 20 млн евро

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Сергей Галицкий Иван Игнатьев Чемпионат.com Футбол

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев может сменить команду летом.

По информации «Чемпионата», 20-летний россиянин привлек интерес нескольких клубов РПЛ. «Краснодар» и владелец клуба Сергей Галицкий не хотят отпускать игрока, но готовы рассмотреть возможность трансфера, если будет предложено не менее 20 миллионов евро.

В сезоне РПЛ-2018/19 Игнатьев провел 20 матчей, забил 7 голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2022 года.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.


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