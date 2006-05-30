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На Коутиньо претендуют «МЮ», «Челси» и «ПСЖ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Филиппе Коутиньо Футбол

«Барселона» может продать полузащитника Филиппе Коутиньо в это межсезонье.

Бразилец сообщил своему окружению, что склоняется к тому, чтобы сменить команду летом.

На 26-летнего игрока, в частности, повлиял свист болельщиков на «Камп Ноу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Руководство сине-гранатовых рассмотрит предложения по Коутиньо, контракт с которым рассчитан до 2023 года, от других клубов. В числе претендентов на футболиста – «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Барса» готова отпустить Филиппе примерно за 100 миллионов евро. При этом его продажа позволит каталонцам не выплачивать «Ливерпулю» 25 из 40 миллионов, которые были прописаны в договоре между клубами в качестве бонусов, когда бразилец перебрался на «Камп Ноу» в январе 2018 года.


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