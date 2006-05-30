На Коутиньо претендуют «МЮ», «Челси» и «ПСЖ»

может продать полузащитника Филиппе Коутиньо в это межсезонье.

Бразилец сообщил своему окружению, что склоняется к тому, чтобы сменить команду летом.

На 26-летнего игрока, в частности, повлиял свист болельщиков на «Камп Ноу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против (3:0).

Руководство сине-гранатовых рассмотрит предложения по Коутиньо, контракт с которым рассчитан до 2023 года, от других клубов. В числе претендентов на футболиста – «ПСЖ», и .

«Барса» готова отпустить Филиппе примерно за 100 миллионов евро. При этом его продажа позволит каталонцам не выплачивать «Ливерпулю» 25 из 40 миллионов, которые были прописаны в договоре между клубами в качестве бонусов, когда бразилец перебрался на в январе 2018 года.