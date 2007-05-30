Александр Шлеменко: «Видимо, Ковальчук не живет в нашей стране и не видит последствий пропаганды алкоголя»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал слова хоккеиста Ильи Ковальчука о пользе пива.

«Ужасно, что такие известные люди, которые для многих являются примером, пропагандируют алкоголь да еще и рекомендуют его.

Никакого восстановления тут и близко быть не может. Это приводит к тому, что вы теряете еще больше здоровья.

В нашей стране огромные проблемы с алкоголем. Видимо, Илья Ковальчук мало общается с простыми людьми, мало ездит по стране. Может, вообще не живет в нашей стране. И поэтому не видит последствия, к которым приводит такая пропаганда.

Каждая вторая, а то и первая, семья в нашей стране пострадала от алкоголя. Кто-то умер, у кого-то семья развалилась.

Наша задача – не давать хода такой пропаганде. Публичным людям стоит внимательнее относится к тому, что они говорят», – сказал Шлеменко.

Илья Ковальчук: «Мне пиво помогает восстанавливаться. Шлеменко может говорить все что угодно»