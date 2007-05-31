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«Локомотив» интересуется форвардом «Тоттенхэма» Янссеном

Теги Локомотив премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Винсент Янссен Чемпионат.com Футбол

Нападающий «Тоттенхэма» Винсент Янссен может продолжить карьеру в чемпионате России. 

По информации «Чемпионата», к 24-летнему форварду проявляет интерес «Локомотив».

Янссен перешел в «Тоттенхэм» из АЗ в 2016 году. В январе «Бетис» делал запрос лондонскому клубу о трансфере футболиста. Тогда «шпоры» рассчитывали выручить за него 15 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне АПЛ голландец принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.


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