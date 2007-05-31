«Локомотив» интересуется форвардом «Тоттенхэма» Янссеном

Нападающий Винсент Янссен может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации «Чемпионата», к 24-летнему форварду проявляет интерес .

Янссен перешел в «Тоттенхэм» из АЗ в 2016 году. В январе «Бетис» делал запрос лондонскому клубу о трансфере футболиста. Тогда «шпоры» рассчитывали выручить за него 15 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне АПЛ голландец принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.