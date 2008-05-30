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Агент Роналду займется переходом Дзюбы в АПЛ

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Жорже Мендеш Чемпионат.com Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в это межсезонье может перейти в один из клубов АПЛ.

Трансферными делами 30-летнего форварда будет заниматься португальский агент Жорже Мендеш, который уже получил авторизацию для того, чтобы представлять интересы россиянина.

Мендеш не получит компенсацию, если сделка не состоится. Если Дзюба все же сменит клуб, агент получит комиссионные, сообщает «Чемпионат».

Португалец представляет интересы многих известных футболистов, в том числе нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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