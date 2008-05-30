Агент Роналду займется переходом Дзюбы в АПЛ

Нападающий Артем Дзюба в это межсезонье может перейти в один из клубов АПЛ.

Трансферными делами 30-летнего форварда будет заниматься португальский агент , который уже получил авторизацию для того, чтобы представлять интересы россиянина.

Мендеш не получит компенсацию, если сделка не состоится. Если Дзюба все же сменит клуб, агент получит комиссионные, сообщает «Чемпионат».

Португалец представляет интересы многих известных футболистов, в том числе нападающего Криштиану Роналду.

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