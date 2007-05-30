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«Спартак» интересуется Мусондой и хавбеком «Гронингена» Доаном

Теги Спартак Челси высшая лига Голландия Гронинген Витесс премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Чарли Мусонда-младший Рицу Доан Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» заинтересовался двумя футболистами, выступающими в чемпионате Голландии.

В сферу интересов московского клуба попал 20-летний японский полузащитник «Гронингена» Рицу Доан. Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллиона евро.

«Спартак» также интересуется 22-летним хавбеком Чарли Мусондой, права на которого принадлежат «Челси».

Прошлый сезон бельгиец провел в «Витессе», который тренирует Леонид Слуцкий. Из-за травмы колена футболист пропустил весь сезон. Несмотря на это, на рынке потенциал игрока оценивается высоко.

Статистику Доана можно изучить здесь, Мусонды – здесь


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