«Спартак» интересуется Мусондой и хавбеком «Гронингена» Доаном

заинтересовался двумя футболистами, выступающими в чемпионате Голландии.

В сферу интересов московского клуба попал 20-летний японский полузащитник «Гронингена» . Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллиона евро.

«Спартак» также интересуется 22-летним хавбеком Чарли Мусондой, права на которого принадлежат .

Прошлый сезон бельгиец провел в «Витессе», который тренирует Леонид Слуцкий. Из-за травмы колена футболист пропустил весь сезон. Несмотря на это, на рынке потенциал игрока оценивается высоко.

Статистику Доана можно изучить здесь, Мусонды – здесь.