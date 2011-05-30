Лига наций (жен). Россия встретится с Турцией, Сербия против Италии и другие матчи

Сегодня женская сборная России встретится с командой Турции в рамках второй недели волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

2-я неделя

Анкара, Турция

Турция – Россия – 17.30

Япония – Германия – 14.30

Макао, Китай

Бельгия – Таиланд – 3-0 (25:21, 25:22, 25:23)

Китай – Южная Корея – 14.30

Апельдорн, Голландия

Польша – Голландия – 17.30

Бразилия – Болгария – 20.30

Конельяно, Италия

Доминиканская Республика – США – 18.00

Сербия – Италия – 21.00

Турнирное положение: США – 5 побед – 0 поражений (14 очков), Италия – 4-1 (12), Турция – 4-1 (12), Польша – 4-1 (12), Бразилия – 3-2 (9), Япония – 3-2 (9), Китай – 3-2 (9), Бельгия – 3-3 (8), Сербия – 2-2 (6), Голландия – 2-3 (7), Доминиканская Республика – 2-3 (6), Таиланд – 2-4 (6), Южная Корея – 1-4 (3), Россия – 1-4 (3), Германия – 1-4 (3), Болгария – 0-5 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».