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Тарасов о словах Соловьева про Екатеринбург: «Как можно в СМИ называть козлищами противников храма?»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия происшествия политика соцсети Владимир Соловьев Футбол

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о ситуации в Екатеринбурге.

В городе проходили акции, связанные с решением о строительстве храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. 16 мая мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что работы по строительству храма приостановлены.

Журналист Владимир Соловьев после этого назвал сторонников сквера в Екатеринбурге «козлищами».

«Изучил многое по ситуации в Екатеринбурге, где проблемы со строительством храма. Вы знаете мое отношение к теме. Но при этом я не разделяю, когда это превращается в склоки между народом. Церковь нас должна объединять, а не сталкивать.

И особенно меня удивила позиция некоторых журналистов, среди которых оказался почему-то уважаемый мной и настоящий профессионал В. Соловьев. Ну как можно в СМИ, тем более по ТВ, на втором канале, называть «козлищами» противников храма?

Нигде не учат и нигде не написано, что защитники самого светлого, что есть, должны так себя вести», – написал Тарасов в инстаграме.

В Екатеринбурге бойцы MMA разгоняют противников строительства храма. Грубо, с матом и потасовками


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