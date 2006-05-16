Курбан Бердыев: «В «Рубине» обстановка оставляет желать лучшего. О решении объявлю после «Краснодара»

Главный тренер Курбан Бердыев прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

Сообщалось, что Бердыев может покинуть «Рубин» после завершения сезона, а на его место может прийти Роберт Евдокимов.

«Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы [тренерский штаб], в том числе, под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было.

Потом случилось то, что случилось. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки и у нас еще год контракта с клубом.

Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и Сайманову (гендиректор – прим. Sports.ru), и одному из руководителей ТАИФа. Поэтому, с точки зрения денег, со стороны тренерского коллектива проблем нет.

Я бы хотел сказать, что даже не с большим бюджетом можно добиваться успеха. Но при условии сплоченного коллектива. Например, сегодняшний «Арсенал» Тула – небольшой бюджет, но как команда играет! Тренеру удалось создать коллектив.

Тоже самое в «Ростове» было, где все были одной семьей. И тренеры, и игроки, и руководство были одной семьей. Было тяжело с финансами, их вообще не было, но были результаты, и была очень хорошая атмосфера в клубе. Это очень важно для достижения любых целей.

Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этой обстановки. Сейчас у нас в клубе все это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому о своем решении мы объявим после «Краснодара», – сказал Бердыев.

завершит сезон 26 мая гостевым матчем против «Краснодара». Казанцы, набрав 35 очков в 28 турах, занимают десятое место в таблице РПЛ.