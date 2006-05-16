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    Стадион «Динамо» откроют матчем с «Арсеналом» 26 мая. РФС и РПЛ приняли поле

    Теги стадион Динамо Москва премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Динамо Москва Арсенал Тула Спорт-Экспресс Футбол

    Комиссия РФС и РПЛ допустила поле реконструированного стадиона «Динамо» к к проведению матчей чемпионата России.

    Арена будет открыта матчем «Динамо» против тульского «Арсенала» 26 мая в рамках 30-го тура премьер-лиги.

    Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков рассказал о состоянии газона на стадионе.

    – Поле в каком состоянии?

    – В удовлетворительном.

    – Что остается доделать?

    – Там доделано все. Единственное, надо уплотниться самому газону.

    – За десять дней успеют подготовить?

    – Конечно. Сейчас трава хорошо растет, ее косят периодически.

    – Форс-мажор возможен?

    – Если война начнется, отмена матча или снег пойдет, – сказал Зорков.

    Напомним, что комиссия РПЛ и РФС в феврале не приняла поле стадиона в Петровском парке. Стадион должны были открыть 10 марта матчем «Динамо» – «Спартак».

    Матч за Суперкубок России-2019 пройдет на новом стадионе «Динамо» 6 июня.

    РПЛ забраковала газон на новом стадионе «Динамо». Кажется, поле не очень современное

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