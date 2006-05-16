Стадион «Динамо» откроют матчем с «Арсеналом» 26 мая. РФС и РПЛ приняли поле

Комиссия РФС и РПЛ допустила поле реконструированного стадиона к к проведению матчей чемпионата России.

Арена будет открыта матчем «Динамо» против тульского 26 мая в рамках 30-го тура премьер-лиги.

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков рассказал о состоянии газона на стадионе.

– Поле в каком состоянии?

– В удовлетворительном.

– Что остается доделать?

– Там доделано все. Единственное, надо уплотниться самому газону.

– За десять дней успеют подготовить?

– Конечно. Сейчас трава хорошо растет, ее косят периодически.

– Форс-мажор возможен?

– Если война начнется, отмена матча или снег пойдет, – сказал Зорков.

Напомним, что комиссия РПЛ и РФС в феврале не приняла поле стадиона в Петровском парке. Стадион должны были открыть 10 марта матчем – «Спартак».

Матч за Суперкубок России-2019 пройдет на новом стадионе «Динамо» 6 июня.

РПЛ забраковала газон на новом стадионе «Динамо». Кажется, поле не очень современное