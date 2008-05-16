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    Мхитарян может пропустить финал ЛЕ в Баку с «Челси» из соображений безопасности

    Теги Челси премьер-лига Англия Лига Европы Арсенал Генрих Мхитарян политика Футбол

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может не сыграть в финальном матче Лиги Европы с «Челси» в Баку.

    По информации The Times, «Арсенал» планирует оставить армянского футболиста в Англии из соображений безопасности. Окончательное решение клуб примет на следующей неделе.

    Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с «Карабахом», а в 2015 году он, выступая за дортмундскую «Боруссию», не смог принять участие в игре с «Габалой».

    МИД Азербайджана заявлял, что Мхитарян может принять участие в финальном матче ЛЕ, несмотря на напряженность между странами.

    Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 29 мая.

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