У Кононова были разногласия с Глушаковым. Денис жаловался, что играет Айртон, а не Комбаров

У главного тренера Олега Кононова были разногласия с капитаном команды .

53-летний специалист был недоволен поведением футболиста. Тренеру «Спартака» не нравится, когда у него за спиной что-то обсуждают, о чем он прямо заявил об этом команде.

В какой-то момент Кононов узнал, что Денис жалуется одноклубникам на его выбор состава. Глушакову не нравилось, что не играет Дмитрий Комбаров, который, по мнению капитана, сильнее Айртона.

Кононов был очень зол, но обошелся без публичных разборок, подобно тем, что произошли при Массимо Каррере после истории с лайками.

Узнали, как дела у Кононова. Игроки и Федун за него, а с Глушаковым уже были проблемы