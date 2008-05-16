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    Умар Кремлев о ситуации в Екатеринбурге: «Спортсмены борются за правое дело. Вера – это святое»

    Теги происшествия UFC Умар Кремлев Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

    Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал ситуацию с разгоном протестующих бойцами РМК в Екатеринбурге.

    «Я очень рад, что спортивное сообщество не стоит в стороне, а участвует в жизни региона, страны и во всех общественных мероприятиях в первых рядах.

    Хотел бы сказать спасибо всем спортсменам, кто участвовал, за то, что вам небезразлично.

    Каждый из нас не должен молчать, тем более спортсмены – настоящие патриоты, независимо от вида спорта, который они представляют.

    Спортсмены – лидеры общественного мнения, которые представляют свой город, регион, страну всю свою жизнь. Именно поэтому к их мнению нужно прислушаться.

    Что касается места строительства храма в Екатеринбурге, это нужно решать в диалоге, а лучше всего провести опрос местных жителей, ведь они там живут и им решать, где строить храм.

    А кто занимается провокацией, пусть хотя бы сделают что-то хорошее, а не только говорят.

    Те, кто вышел за храм, борются за правое дело. Это важно – не сидеть на заборе, а защищать интересы страны, веры. Это святое. Вера объединяет нас», – сказал Кремлев.

    13 мая в Екатеринбурге более тысячи человек собрались на митинг против строительства храма на месте городского сквера. 

    В разгоне протестующих принимали участие несколько десятков бойцов ММА из спортивной академии РМК.

    В Екатеринбурге бойцы MMA разгоняют противников строительства храма. Грубо, с матом и потасовками

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