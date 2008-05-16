Умар Кремлев о ситуации в Екатеринбурге: «Спортсмены борются за правое дело. Вера – это святое»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал ситуацию с разгоном протестующих бойцами РМК в Екатеринбурге.

«Я очень рад, что спортивное сообщество не стоит в стороне, а участвует в жизни региона, страны и во всех общественных мероприятиях в первых рядах.

Хотел бы сказать спасибо всем спортсменам, кто участвовал, за то, что вам небезразлично.

Каждый из нас не должен молчать, тем более спортсмены – настоящие патриоты, независимо от вида спорта, который они представляют.

Спортсмены – лидеры общественного мнения, которые представляют свой город, регион, страну всю свою жизнь. Именно поэтому к их мнению нужно прислушаться.

Что касается места строительства храма в Екатеринбурге, это нужно решать в диалоге, а лучше всего провести опрос местных жителей, ведь они там живут и им решать, где строить храм.

А кто занимается провокацией, пусть хотя бы сделают что-то хорошее, а не только говорят.

Те, кто вышел за храм, борются за правое дело. Это важно – не сидеть на заборе, а защищать интересы страны, веры. Это святое. Вера объединяет нас», – сказал Кремлев.

13 мая в Екатеринбурге более тысячи человек собрались на митинг против строительства храма на месте городского сквера.

В разгоне протестующих принимали участие несколько десятков бойцов ММА из спортивной академии РМК.

В Екатеринбурге бойцы MMA разгоняют противников строительства храма. Грубо, с матом и потасовками