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    Месси вручили правительственную награду Каталонии – Крест Сант-Жорди

    Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига светская хроника видео политика Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награжден Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия).

    Церемония вручения состоялась сегодня в Барселоне. 

    Крест Сант-Жорди – одна из высших наград правительства Каталонии, учрежденная 18 декабря 1981 года. 

    Месси стал вторым игроком каталонского клуба, получившим эту награду. Ранее Креста Сент-Жорди был удостоен экс-футболист и тренер «Барселоны» Йохан Кройфф.  

    «Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе», – написал Месси в инстаграме. 

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