Месси вручили правительственную награду Каталонии – Крест Сант-Жорди

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награжден Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия).

Церемония вручения состоялась сегодня в Барселоне.

Крест Сант-Жорди – одна из высших наград правительства Каталонии, учрежденная 18 декабря 1981 года.

Месси стал вторым игроком каталонского клуба, получившим эту награду. Ранее Креста Сент-Жорди был удостоен экс-футболист и тренер «Барселоны» Йохан Кройфф.

«Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе», – написал Месси в инстаграме.