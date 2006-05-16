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    Sky Sports: «Реал» приобрел Йовича за 60 млн евро

    Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Йович Футбол

    Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в «Реале»

    По информации Sky Sports, клубы завершили сделку по переходу 21-летнего серба, сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

    Сам игрок подписал 5-летний контракт на общую сумму в 50 миллионов евро. 

    По данным Bild, трансфер пока еще не согласован, стороны продолжают переговоры. Речь идет о сумме сделки: «Айнтрахт» хочет выручить на продаже футболиста 60-70 миллионов евро, «Реал» готов заплатить 50 миллионов.

    Marca также утверждает, что  переговоры продолжаются и находятся в продвинутой стадии. «Реал» не готов платить требуемые «Айнтрахтом» 70 миллионов евро и хочет снизить сумму. Несмотря на это, стороны уверены в успешном завершении переговоров.

    Йович перешел в «Айнтрахт» в 2017 году на правах аренды из «Бенфики», в апреле немецкий клуб выкупил трансфер и подписал с футболистом полноценный контракт. 

    В текущем сезоне бундеслиги он провел 31 матч, забил 17 голов и сделал 6 результативных передач. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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