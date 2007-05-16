«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «МЮ» и «Барселона» – в тройке. «Зенит» – в топ-50

Агентство Brand Finance представило обновленный рейтинг брендов футбольных клубов по всему миру.

Самым дорогим признан бренд «Реала», оценивающийся в 1,646 миллиарда евро.

Мадридский клуб поднялся на первую строчку по сравнению с прошлым сезоном, опередив .

Далее расположились «МЮ» (1,472 млрд), (1,393), «Бавария» (1,314), «Манчестер Сити» (1,255), «Ливерпуль» (1,191), (968), «ПСЖ» (914), «Арсенал» (885) и «Тоттенхэм» (758).

Единственным представителем России в рейтинге является , занявший 46-е место. В прошлом году петербургский клуб занимал 49-е место в списке.

С полным рейтингом Brand Finance можно ознакомиться здесь.