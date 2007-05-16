«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «МЮ» и «Барселона» – в тройке. «Зенит» – в топ-50

Агентство Brand Finance представило обновленный рейтинг брендов футбольных клубов по всему миру.
Самым дорогим признан бренд «Реала», оценивающийся в 1,646 миллиарда евро.
Мадридский клуб поднялся на первую строчку по сравнению с прошлым сезоном, опередив «Манчестер Юнайтед».
Далее расположились «МЮ» (1,472 млрд), «Барселона» (1,393), «Бавария» (1,314), «Манчестер Сити» (1,255), «Ливерпуль» (1,191), «Челси» (968), «ПСЖ» (914), «Арсенал» (885) и «Тоттенхэм» (758).
Единственным представителем России в рейтинге является «Зенит», занявший 46-е место. В прошлом году петербургский клуб занимал 49-е место в списке.
С полным рейтингом Brand Finance можно ознакомиться здесь.