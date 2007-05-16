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    «Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «МЮ» и «Барселона» – в тройке. «Зенит» – в топ-50

    Теги Зенит Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Арсенал рейтинги бизнес Тоттенхэм Футбол

    Агентство Brand Finance представило обновленный рейтинг брендов футбольных клубов по всему миру.

    Самым дорогим признан бренд «Реала», оценивающийся в 1,646 миллиарда евро.

    Мадридский клуб поднялся на первую строчку по сравнению с прошлым сезоном, опередив «Манчестер Юнайтед».

    Далее расположились «МЮ» (1,472 млрд), «Барселона» (1,393), «Бавария» (1,314), «Манчестер Сити» (1,255), «Ливерпуль» (1,191), «Челси» (968), «ПСЖ» (914), «Арсенал» (885) и «Тоттенхэм» (758).

    Единственным представителем России в рейтинге является «Зенит», занявший 46-е место. В прошлом году петербургский клуб занимал 49-е место в списке.

    С полным рейтингом Brand Finance можно ознакомиться здесь.

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