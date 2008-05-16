«Арсенал» раскритиковал УЕФА из-за проведения финала ЛЕ в Баку

«Арсенал» выступил с заявлением по поводу финала , который состоится в Баку.

«Все в «Арсенале» рады выходу в финал Лиги Европы, мы с нетерпением ждем матча с в среду, 29 мая.

Однако мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить максимум 6000 билетов на стадион вместимостью более 60 000 человек.

Время покажет, будет ли возможным для 6000 болельщиков «Арсенала» посетить матч, учитывая крайне сложное путешествие.

У нас 45 тысяч держателей абонементов, и пропустить матч такому числу болельщиков из-за того, что выбрал место проведения финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто неправильно.

Реальность такова, что [любой] клуб, оказавшийся в финале, не смог бы удовлетворить спрос со стороны их болельщиков.

Мы получили много жалоб от наших болельщиков по этому поводу и полностью разделяем их опасения.

От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии, по которым выбираются места проведения финалов, а также, как в этом контексте учитываются требования болельщиков.

Мы настоятельно призываем УЕФА учитывать логистику и пожелания болельщиков при любых будущих решениях относительно выбора мест проведения финалов, поскольку то, что произошло в этом сезоне, является неприемлемым и не должно повториться.

Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения подобной ситуации», – говорится в заявлении на сайте «Арсенала».

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