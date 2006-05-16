Мактавиш возглавил «Локомотив»

Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером , сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения с 60-летним канадским специалистом рассчитан на два года.

Мактавиш возглавлял ​ с 2000 по 2009 год. В сезоне-2005/06 под его руководством команда вышла в финал Кубка Стэнли.

Специалист также работал главным тренером «Чикаго Вулвс» в АХЛ.

Кроме того, он дважды становился серебряным призером чемпионата мира в качестве ассистента главного тренера сборной Канады.

С 2013 по 2015 год был генеральным менеджером и вице-президентом по хоккейным операциям «Эдмонтона».