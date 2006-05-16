Матч с «Зенитом» станет прощальным для Калачева в составе «Ростова»

«Ростов» сообщил, что полузащитник проведет прощальный матч в составе клуба.

Прощальной за «Ростов» для 38-летнего хавбека станет игра 29-го тура РПЛ .

Калачев выступал за ростовский клуб в сезоне-2005/07, а также с 2010 года.

С «Ростовом» футболист становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14 и серебряным призером чемпионата России-2015/16.