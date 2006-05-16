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    Матч с «Зенитом» станет прощальным для Калачева в составе «Ростова»

    Теги Зенит Ростов Тимофей Калачев премьер-лига Россия фото Футбол

    «Ростов» сообщил, что полузащитник Тимофей Калачев проведет прощальный матч в составе клуба.

    Прощальной за «Ростов» для 38-летнего хавбека станет игра 29-го тура РПЛ «Зенитом».

    Калачев выступал за ростовский клуб в сезоне-2005/07, а также с 2010 года.

    С «Ростовом» футболист становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14 и серебряным призером чемпионата России-2015/16.

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