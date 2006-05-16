Матч с «Зенитом» станет прощальным для Калачева в составе «Ростова»

«Ростов» сообщил, что полузащитник Тимофей Калачев проведет прощальный матч в составе клуба.
Прощальной за «Ростов» для 38-летнего хавбека станет игра 29-го тура РПЛ «Зенитом».
Калачев выступал за ростовский клуб в сезоне-2005/07, а также с 2010 года.
С «Ростовом» футболист становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14 и серебряным призером чемпионата России-2015/16.
Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба.— Football Club Rostov (@rostovfc) 16 мая 2019 г.
Ждем всех на «Ростов Арене» 19 мая.
Проводим Легенду №2 вместе!
Билеты:https://t.co/02xQjZz7EY pic.twitter.com/7LACd9LiGh