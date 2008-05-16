Игорь Корнеев: «Зенит» не договорился с Суаресом, Матичем, Оскаром и Дибалой. Рассматривали Игуаина»

Бывший спортивный директор Игорь Корнеев рассказал, с какими известными футболистами клуб в прошлом вел переговоры.

- Вы занимались селекционной работой. Сложно было мотивировать серьезных игроков переехать в чемпионат России?

- Если мы говорим о топовых игроках или о потенциально топовых, то в определенный момент переговоров финансовая составляющая играла большую роль.

Однако практика показывала, что в Питер хотят ехать практически все. Все знают о возможностях клуба , его амбициях, Петербург — прекрасный город.

Если игрок хочет расти, подняться в трансферной цене, с такими футболистами можно было договариваться.

- А с кем не удалось договориться?

- Я могу назвать лишь несколько фамилий. Луис Суарес, Матич, , Дибала. Они были молодые на тот момент. Причины, по которым они не оказались в , — разные.

Даже рассматривали Игуаина. Просто сделка оказалась слишком дорогой для того времени. Это не было связано с их нежеланием ехать в Россию.

Если такое происходило у меня и руководства клуба — мы были в постоянном контакте — сразу же закрадывалось сомнение:, а нужен ли такой игрок, что его надо сильно убеждать?

И недопустимо, когда, учитывая положение «Зенита», нам начинали выкручивать руки, — сказал Корнеев.

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