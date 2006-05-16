Рим (ATP). 1/8 финала. Хачанов играет с Вердаско, Федерер – с Чоричем, Надаль – с Басилашвили

В четверг в Риме Карен Хачанов попробует взять реванш у Фернандо Вердаско за поражение на прошлой неделе в Мадриде.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
12 – 19 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 16 мая, 17.19
- Дата проведения
- 16 мая, 18.42
- Дата проведения
- 16 мая, 20.30
- Дата проведения
- 16 мая, 20.00
- Дата проведения
- 16 мая, 18.50
- Дата проведения
- 16 мая, 16.43
- Дата проведения
- 16 мая, 20.10
- Дата проведения
- 16 мая, 21.15