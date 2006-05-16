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    Рим (ATP). 1/8 финала. Хачанов играет с Вердаско, Федерер – с Чоричем, Надаль – с Басилашвили

    Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

    В четверг в Риме Карен Хачанов попробует взять реванш у Фернандо Вердаско за поражение на прошлой неделе в Мадриде.

    Сетка турнира здесь.

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    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    12 – 19 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 5 791 280 евро

    Открытые корты, грунт

    Третий круг

    Фернандо Вердаско (Испания) Карен Хачанов (Россия)
    7:5|3:6|0:0
    Дата проведения
    16 мая, 17.19
    Онлайн матча

    Борна Чорич (Хорватия) Роджер Федерер (Швейцария)
    2:0
    Дата проведения
    16 мая, 18.42
    Онлайн матча

    Николоз Басилашвили (Грузия) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    16 мая, 20.30
    Онлайн матча

    Каспер Рууд (Норвегия) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
    Дата проведения
    16 мая, 20.00
    Онлайн матча

    Ян-Леннард Штруфф (Германия) Кеи Нисикори (Япония)
    Дата проведения
    16 мая, 18.50
    Онлайн матча

    Диего Шварцман (Аргентина) Маттео Берреттини (Италия)
    6:3|6:4
    Дата проведения
    16 мая, 16.43
    Онлайн матча

    Новак Джокович (Сербия) Филипп Кольшрайбер (Германия)
    Дата проведения
    16 мая, 20.10
    Онлайн матча

     

    Стефанос Циципас (Греция) Фабио Фоньини (Италия)
    Дата проведения
    16 мая, 21.15
    Онлайн матча
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