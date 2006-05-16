Рим (ATP). 1/8 финала. Хачанов играет с Вердаско, Федерер – с Чоричем, Надаль – с Басилашвили

В четверг в Риме Карен Хачанов попробует взять реванш у Фернандо Вердаско за поражение на прошлой неделе в Мадриде.

Сетка турнира здесь.

Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях Sports.ru.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия



12 – 19 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 791 280 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг