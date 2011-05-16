Телегин хочет уехать в НХЛ

Нападающий ЦСКА Иван Телегин заявил о готовности перебраться в .

«Я уже не новичок в НХЛ, ни у одного из клубов лиги нет прав на меня.

Так что буду подписывать контракт как неограниченно свободный агент», – заявил хоккеист.

В сезоне-2012/13 Телегин играл в АХЛ в системе «Атланты»/«Виннипега». В 2010 году он был задрафтован в четвертом раунде.

С 2014 года выступает за ЦСКА. В минувшем сезоне 27-летний форвард набрал 22 (6+16) очка в 49 матчах регулярного чемпионата .

В плей-офф отметился 3 (1+2) баллами в 20 играх. Вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.