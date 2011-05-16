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    Телегин хочет уехать в НХЛ

    Теги ЦСКА возможные переходы НХЛ КХЛ Иван Телегин Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий ЦСКА Иван Телегин заявил о готовности перебраться в НХЛ.

    «Я уже не новичок в НХЛ, ни у одного из клубов лиги нет прав на меня.

    Так что буду подписывать контракт как неограниченно свободный агент», – заявил хоккеист.

    В сезоне-2012/13 Телегин играл в АХЛ в системе «Атланты»/«Виннипега». В 2010 году он был задрафтован в четвертом раунде.

    С 2014 года выступает за ЦСКА. В минувшем сезоне 27-летний форвард набрал 22 (6+16) очка в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

    В плей-офф отметился 3 (1+2) баллами в 20 играх. Вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

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