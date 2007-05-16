Моуринью о 26-м трофее Гвардиолы: «У меня мог быть 31 трофей. Может, я не настолько сосредоточен на цифрах»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как относится к завоеванным титулам.
- Гвардиола выиграл 26-й трофей и обошел вас. Это вас раздражает?
- Нет, это напоминает мне о том, что у меня 25 трофеев.
Я выиграл Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером». Если бы я остался в клубах на следующий сезон, то сыграл бы в Суперкубке Европы, на чемпионате мира среди клубов и в матчах за Суперкубки Португалии и Италии.
Я мог бы выиграть 31 титул. Может, я не настолько сосредоточен на цифрах, – цитирует португальца Goal.com со ссылкой на L’Équipe.
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