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    Моуринью о 26-м трофее Гвардиолы: «У меня мог быть 31 трофей. Может, я не настолько сосредоточен на цифрах»

    Теги Интер Жозе Моуринью высшая лига Португалия Порту Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Пеп Гвардиола Футбол

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как относится к завоеванным титулам.

    - Гвардиола выиграл 26-й трофей и обошел вас. Это вас раздражает?

    - Нет, это напоминает мне о том, что у меня 25 трофеев.

    Я выиграл Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером». Если бы я остался в клубах на следующий сезон, то сыграл бы в Суперкубке Европы, на чемпионате мира среди клубов и в матчах за Суперкубки Португалии и Италии.

    Я мог бы выиграть 31 титул. Может, я не настолько сосредоточен на цифрах, – цитирует португальца Goal.com со ссылкой на L’Équipe.

    Пост восхищения Гвардиолой: 8 титулов в топ-лигах за 10 сезонов, 26 трофеев в карьере

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