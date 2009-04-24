«Барселона» в шаге от чемпионства, Ковтун завершил карьеру, самый быстрый гол в истории АПЛ и другие новости утра

1. Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях победила «Алавес» и станет чемпионом уже в среду, если «Атлетико» проиграет «Валенсии».

2. «Тоттенхэм» победил «Брайтон». Лондонцы выиграли все 4 матча на новом стадионе с общим счетом 8:0.

Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ – на 8-й секунде. Пал рекорд Ледли Кинга 19-летней давности.

«Ман Сити» вылетел из Лиги чемпионов, но еще остается в чемпионской гонке АПЛ. И сегодня сыграет против «МЮ». Эксперты считают клуб Пепа фаворитом (1.49), несмотря на то, что встречу пропустит Кевин де Брюйне. Сможет ли Гвардиола взять 3 очка на «Олд Траффорд» и вернуться на 1-е место в чемпионате?

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3. В Кубке Стэнли «Бостон» и «Сан-Хосе» вышли во второй раунд, победив в седьмых матчах «Торонто» и «Вегас» соответственно.

4. Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун завершил карьеру. Его письмо болельщикам: «Тот самый мальчик, который так и не попал на Олимпиаду».

5. Новости АПЛ. Стерлинг предложил лишать клубы 9 очков за расизм, а также наказывать тремя матчами без зрителей. Сарри со скамейки «Бернли» назвали «сраным итальяшкой».

6. В плей-офф НБА во 2-й раунд пробились «Торонто», «Филадельфия» и «Портленд».

7. «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в матче с «Краснодаром». КДК РФС – бессмысленный и беспощадный.

8. ЮЧМ-2019. Россия сыграет против Беларуси в 1/4 финала и другие пары. В последнем туре группового этапа было много голов: финны забили 12, американцы – 7, канадцы – 6.

9. Чемпионат Голландии. «Аякс» выиграл у «Витесса» Слуцкого и, забив 160 голов за сезон, побил рекорд страны. А команда российского тренера одержала всего одну победу в 8 последних матчах.

10. Хоккей. Форвард «Сент-Луиса» Сошников вернется в КХЛ. Нападающий «Авангарда» Михеев может перейти в «Торонто». «Спартак» подписал контракт с «ЦСКА-Ареной» на 2 года.

11. ЧМ по снукеру. Топ-1 рейтинга Ронни О’Салливан проиграл любителю в первом раунде и другие результаты 1/16 финала.

12. Кубок Германии. 1/2 финала. «РБ Лейпциг» победил «Гамбург» и впервые вышел в финал турнира. Клубу из Саксонии 10 лет, и он может выиграть первый трофей в истории.

13. Женщина-судья впервые назначена на матч лиги 1. Повезло «Амьену» и «Страсбуру».

14. Цифра дня. Росстат: 27% россиян занимаются спортом в свободное время.

15. Евролига. Плей-офф. «Жальгирис» уступил «Фенербахче», «Реал» в третий раз обыграл «Панатинаикос»

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