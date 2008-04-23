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    «Аякс» забил 160 голов за сезон. Это рекорд Голландии

    Теги высшая лига Голландия Аякс Витесс АЗ рекорды Футбол

    «Аякс» победил «Витесс» в матче 32-го тура чемпионата Голландии (4:2).

    Амстердамский клуб в этой игре забил свои 157-й, 158-й, 159-й и 160-й мячи в текущем сезоне во всех турнирах.

    «Аякс» побил рекорд Голландии по голам за сезон, ранее принадлежавший АЗ, который в сезоне-1980/81 забил 158 мячей.

    В чемпионате на счету «Аякса» 111 мячей, в Лиге чемпионов – 32, в Кубке Голландии – 17. Клуб по-прежнему участвует во всех трех турнирах.

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