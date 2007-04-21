«Зенит» оторвался на 8 очков, «Ювентус» – чемпион Италии, победы «Барсы», «Ман Сити» и «Баварии» и другие новости утра

1. «Зенит» в огненном матче вырвал победу у «Краснодара» и оторвался на 8 очков от «Локомотива», который сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Ярослав Ракицкий опять ввалил со штрафного, а Артем Дзюба сделал дубль, прервав 16-матчевую безголевую серию и став автором победного мяча на 95-й минуте.

«Ростов» крупно проиграл впервые в сезоне, получив трешку от «Оренбурга», а «Динамо» прервало серию из 5 матчей без побед, одолев «Крылья». Все результаты дня – здесь.

2. «Ювентус» победил «Фиорентину» и 8-й сезон подряд стал чемпионом Италии за пять туров до конца турнира. Это 35-е скудетто «Юве». «Парма» и «Милан» сыграли вничью, а «Интер» поделил очки с «Ромой».

3. «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Сити» выиграл 25 матчей дома в сезоне, это рекорд клуба.

4. Форварды Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин и Илья Михеев, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, а также вратарь Илья Сорокин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019.

5. «Барселона» в 33-м туре Ла Лиги победила «Реал Сосьедад». Отрыв от «Атлетико» – 9 очков.

6. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Душану Лайовичу в полуфинале турнира в Монте-Карло, а Фабио Фоньини вынес Рафу Надаля (на грунте!).

7. Хоккейная сборная России U-18 победила Латвию на юниорском чемпионате мира.

8. «Бавария» выиграла у «Вердера» и оторвалась от «Боруссии» на 4 очка. У дортмундцев матч в запасе.

9. В плей-офф НХЛ дубль Радулова помог «Далласу» обыграть «Нэшвилл» и выйти вперед в серии (3-2).

Того же добился «Вашингтон», разгромив «Каролину», у Овечкина – 3 очка, рекордный российский кубковый гол и сразу 11 силовых приемов.

«Сент-Луис» обыграл дома «Виннипег» и вышел во второй раунд, выиграв серию (4-2).

10. Алистер Оверим победил Алексея Олейника техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

11. В плей-офф НБА «Детройт» проиграл «Милуоки» 3-й матч подряд и повторил антирекорд лиги по продолжительности серии кубковых поражений – 13 матчей. Все результаты дня – здесь.

12. Олимпийская чемпионка Алина Загитова отписалась в инстаграме от двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Цитаты дня.

«ЦСКА ни копейки не потратил на комплектование. Ноль рублей на создание этого коллектива». Рассказывает президент чемпиона КХЛ.

Жозе Моуриньо: «Месси знает, что «Золотой мяч» ждет его после вылета Роналду из ЛЧ».

«Я не супергерой, чтобы вызывать Овечкина на драку. Он первым предложил». Андрей Свечников о нокауте.

Криштиану Роналду: «1000%, что останусь в «Юве».