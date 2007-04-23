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    Женщина-судья впервые назначена на матч лиги 1

    Теги лига 1 Франция судьи фото Страсбур Амьен Федерация футбола Франции Д2 Франция Стефани Фраппар Футбол

    Федерация футбола Франции объявила, что на матче 34-го тура лиги 1 «Амьен» – «Страсбург» будет работать Стефани Фраппар.

    Впервые в истории высшего французского дивизиона на матч назначена женщина-арбитр.

    Фраппар судит матчи лиги 2 – второго по силе дивизиона страны – с 2014 года.

    На игре «Амьен» – «Страсбург» она будет работать в рамках подготовки к женскому ЧМ-2019, который пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля.

    Женщина впервые судила матч европейской топ-лиги. Кто она?

    Фото: официальный сайт Федерации футбола Франции

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