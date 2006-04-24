Сегодня состоялись пятые матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.
«Филадельфия» примет «Бруклин». «Денвер» дома сыграет с «Сан-Антонио».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятые матчи
- Дата проведения
- 24 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
В серии впереди «Торонто» – 3-1
- Дата проведения
- 24 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
В серии впереди «Филадельфия» – 3-1
- Дата проведения
- 24 апреля, 04.30, «Pepsi Center»
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 24 апреля, 05.30, «Moda Center»
В серии впереди «Портленд» – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.