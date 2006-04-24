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    НБА. Плей-офф. «Филадельфия» – «Бруклин», «Денвер» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

    Теги результаты Денвер Бруклин Орландо Филадельфия Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня состоялись пятые матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.

    «Филадельфия» примет «Бруклин». «Денвер» дома сыграет с «Сан-Антонио».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Пятые матчи

    Торонто – Орландо
    Дата проведения
    24 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Торонто» – 3-1

    Филадельфия – Бруклин
    Дата проведения
    24 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Филадельфия» – 3-1

    Денвер – Сан-Антонио
    Дата проведения
    24 апреля, 04.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Счет в серии – 2-2

    Портленд – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    24 апреля, 05.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Портленд» – 3-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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