Бывший тренер «Барсы» о Месси в сборной Аргентины: «Команда нужна, даже если тебя зовут Леброн»

Бывший помощник тренера «Реала» и «Барселоны» аргентинец Анхель Каппа сравнил нападающего «Барселоны» с Леброном Джеймсом из «Лейкерс» на фоне неудач капитана «Барсы» в сборной Аргентины.

«Месси принадлежит школе «Барселоны». Там ему проще, он там в более естественной среде.

Например, Леброн Джеймс сыграл в девяти финалах , выиграл всего три, а сейчас даже не попал в плей-офф. В баскетболе всего пять человек, они играют руками. Так что команда нужна даже в том случае, если тебя зовут .

Если нет команды или выстроенной игры, очень сложно. Месси может привнести свою магию, потому что он на одном уровне с величайшими в истории, но он не может делать результат, если на это не настроена команда.

Он не сдается, несмотря на неудачи. Это прекрасно. Он будет стараться и стараться, пока еще может. Критики не избежать. Журналисты – дети системы, они зарабатывают себе очки, их слушают чаще. Но в итоге они говорят бессмыслицу.

Не хочу сравнивать Месси с Марадоной, Пеле, Кройффом и Ди Стефано. Он среди величайших. Наблюдать за его игрой – одно удовольствие. С Криштиану они просто несравнимы. Роналду – прекрасный бомбардир, сокрушительный, нацеленный на ворота, мощный. Месси же более совершенный игрок», – сказал Каппа.