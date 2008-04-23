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    Бывший тренер «Барсы» о Месси в сборной Аргентины: «Команда нужна, даже если тебя зовут Леброн»

    Теги Криштиану Роналду Леброн Джеймс Лейкерс Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу НБА Анхель Каппа Футбол

    Бывший помощник тренера «Реала» и «Барселоны» аргентинец Анхель Каппа сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с Леброном Джеймсом из «Лейкерс» на фоне неудач капитана «Барсы» в сборной Аргентины.

    «Месси принадлежит школе «Барселоны». Там ему проще, он там в более естественной среде.

    Например, Леброн Джеймс сыграл в девяти финалах НБА, выиграл всего три, а сейчас даже не попал в плей-офф. В баскетболе всего пять человек, они играют руками. Так что команда нужна даже в том случае, если тебя зовут Леброн Джеймс.

    Если нет команды или выстроенной игры, очень сложно. Месси может привнести свою магию, потому что он на одном уровне с величайшими в истории, но он не может делать результат, если на это не настроена команда.

    Он не сдается, несмотря на неудачи. Это прекрасно. Он будет стараться и стараться, пока еще может. Критики не избежать. Журналисты – дети системы, они зарабатывают себе очки, их слушают чаще. Но в итоге они говорят бессмыслицу. 

    Не хочу сравнивать Месси с Марадоной, Пеле, Кройффом и Ди Стефано. Он среди величайших. Наблюдать за его игрой – одно удовольствие. С Криштиану они просто несравнимы. Роналду – прекрасный бомбардир, сокрушительный, нацеленный на ворота, мощный. Месси же более совершенный игрок», – сказал Каппа.

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