Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Чемпионат Голландии. Трансляция. «Аякс» громит «Витесс» Слуцкого – 3:0

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия ПСВ Аякс Витесс Виллем II результаты Футбол

    В 32-м туре эредивизи «Аякс» сыграет с «Витессом», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий.

    На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча.

    В среду ПСВ проведет выездной матч с клубом «Виллем II». 

    После 31 тура эйндховенская и амстердамская команды имеют по 77 очков в борьбе за чемпионство.

    Чемпионат Голландии

    32-й тур

    Аякс – Витесс 3:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    23 апреля, 21.45, «Амстердам Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 41 Зиеш, 2:0 – 54, пенальти Тадич, 3:0 – 58 де Лигт.
    АяксОнана, Велтман, Тальяфико (Ниссен Кристенсен, 63), Блинд, де Лигт, Шене, ван де Бек, Зиеш (Нерес, 63), де Йонг, Тадич, Дольберг.
    ВитессПасвеер, Кларк, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Дуки, Эдегор, Беро, Сереро, Фор, Дауда, Бейтинк.
    Предупреждение:
    Беро (53).

     

    Виллем II – ПСВ
    Дата проведения
    25 апреля, 21.45, «Конинг Виллем II»
    превью матча онлайн статистика

    Другие результаты тура смотрите здесь.

    Таблица чемпионата Голландии

    Статистика чемпионата Голландии

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться