Чемпионат Голландии. Трансляция. «Аякс» громит «Витесс» Слуцкого – 3:0

В 32-м туре эредивизи «Аякс» сыграет с «Витессом», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий.
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча.
В среду ПСВ проведет выездной матч с клубом «Виллем II».
После 31 тура эйндховенская и амстердамская команды имеют по 77 очков в борьбе за чемпионство.
Чемпионат Голландии
32-й тур
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Амстердам Арена»
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Аякс –
Онана, Велтман, Тальяфико (Ниссен Кристенсен, 63), Блинд, де Лигт, Шене, ван де Бек, Зиеш (Нерес, 63), де Йонг, Тадич, Дольберг.
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Витесс –
Пасвеер, Кларк, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Дуки, Эдегор, Беро, Сереро, Фор, Дауда, Бейтинк.
- Предупреждение:
- Беро (53).
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.45, «Конинг Виллем II»
Другие результаты тура смотрите здесь.