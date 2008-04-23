Чемпионат Голландии. Трансляция. «Аякс» громит «Витесс» Слуцкого – 3:0

В 32-м туре эредивизи «Аякс» сыграет с , которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий.

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В среду проведет выездной матч с клубом «Виллем II».

После 31 тура эйндховенская и амстердамская команды имеют по 77 очков в борьбе за чемпионство.

Чемпионат Голландии

32-й тур

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