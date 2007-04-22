Провал «МЮ», лидерство «Ливерпуля», 3-3 в двух сериях Кубка Стэнли, хлесткие удары Гулиева и Головина, хет-трики Бензема и Мбаппе и другие новости утра

1. «Ливерпуль» победил «Кардифф» и на 2 очка опережает в таблице премьер-лиги «Ман Сити», у которого матч в запасе. Команда Клоппа обновила клубный рекорд по очкам. «Арсенал» в результативном ярком матче проиграл «Пэлас».

2. Отдельной темой стало разгромное поражение «МЮ» от «Эвертона» – 0:4. Самый крупный проигрыш в сезоне. Оборона на антирекордном уровне.

3. В РПЛ «Рубин» проиграл «Уралу», а «Спартак» победил «Енисей». Гулиев опять ударил сильно и точно.

4. В Кубке Стэнли «Бостон» сравнял счет в противостоянии с «Торонто», «Сан-Хосе» на 92-й игровой минуте забил победный гол «Вегасу». 3-3 в обеих сериях, наступившая неделя будет красочной!

5. «ПСЖ» в 8-й раз стал чемпионом Франции. На радостях парижане еще и разобрались с «Монако». Мбаппе сделал хет-трик, и у него уже 30 голов в чемпионате. Неймар сыграл впервые за 3 месяца. Головин забил за «Монако».

6. В испанской примере «Реал» разгромил «Атлетик», «Бетис» проиграл «Валенсии». Бензема сделал хет-трик, на его счету 30 голов в различных турнирах в этом сезоне. Черышев травмировался.

7. Дортмундская «Боруссия» забила 4 гола «Фрайбургу» в попытке не отстать от «Баварии». В субботу «шварцгельбен» играть с «Шальке» в рурском дерби.

8. В первых полуфинальных матчах чемпионата России по волейболу «Кузбасс» победил петербургский «Зенит», а «Факел» проиграл «Зениту» казанскому.

9. В плей-офф НБА «Бостон» выиграл серию с «Пэйсерс» 4-0, «Голден Стэйт» повел 3-1 в противостоянии с «Клипперс».

10. Теннисные сборные Франции и Австралии одержали решающие победы в парном разряде и вышли в финал Кубка Федерации. Возможно, интереснее, что на финал «Челленджера» в США пришел олененок с дефектом ноги.

11. Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ирен Вюст женится на партнерше по сборной Голландии.

Цитата. Гари Невилл: «В «МЮ» сорняки портят фундамент дома. Игроки «Ман Сити» гораздо лучше, но они и работают вдвое усерднее»