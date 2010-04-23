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    Росстат: 27% россиян занимаются спортом в свободное время

    Теги плавание бег Министерство спорта России Биатлон

    Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала результаты исследования по занятию спортом в стране.

    Согласно исследованию, 27,2% россиян занимаются спортом или физкультурой в свободное время.

    Доля занимающихся среди мужчин больше (32,9%), чем среди женщин (23,3%).

    Самый популярный вид спорта – общефизическая подготовка (38,9%), далее идут плавание (22,8%), велоспорт (14,5%), бег (14,0%), лыжный спорт (13,0%) и футбол (11,8%).

    Большинство россиян (55,2%) занимаются физкультурой или спортом 2-3 раза в неделю, 24,5% - 2-3 раза в месяц, 12,4% - ежедневно, 7,9% - очень редко.

    По данным Министерства спорта России, 38% жителей страны вовлечены в спорт.

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