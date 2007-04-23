Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» против «Брайтона»

В АПЛ проходят перенесенные матчи 31-го и 33-го туров. «Тоттенхэм» играет с «Брайтоном», «Вулверхэмптон» принимает «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» встречается с «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
Перенесенные матчи
33-й тур
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
31-й тур
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.45, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 24 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.