Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» против «Брайтона»

В АПЛ проходят перенесенные матчи 31-го и 33-го туров. «Тоттенхэм» играет с «Брайтоном», «Вулверхэмптон» принимает «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» встречается с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи

33-й тур

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги