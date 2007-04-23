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    Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» против «Брайтона»

    Теги Манчестер Юнайтед Уотфорд Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вулверхэмптон Саутгемптон Брайтон Футбол

    В АПЛ проходят перенесенные матчи 31-го и 33-го туров. «Тоттенхэм» играет с «Брайтоном», «Вулверхэмптон» принимает «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» встречается с «Манчестер Сити».

    Чемпионат Англии

    Перенесенные матчи

    33-й тур

    Тоттенхэм – Брайтон
    Дата проведения
    23 апреля, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    31-й тур

    Уотфорд – Саутгемптон
    Дата проведения
    23 апреля, 21.45, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вулверхэмптон – Арсенал
    Дата проведения
    24 апреля, 21.45, «Молине Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
    Дата проведения
    24 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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