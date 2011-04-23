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    Daily Mail: Сарри со скамейки «Бернли» назвали «сраным итальяшкой»

    Теги Челси премьер-лига Англия происшествия Бернли Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвергся оскорблению в матче с «Бернли» (2:2) перед удалением.

    По информации Daily Mail, кто-то со скамейки ланкаширского клуба несколько раз назвал Сарри «сраным итальяшкой».

    После этого специалист завелся и был удален арбитром Кевином Френдом, протестуя против затяжки времени игроками «Бернли».

    Отмечается, что из-за этого Сарри отказался идти на послематчевое интервью и попросил пообщаться с медиа своего помощника Джанфранко Дзолу.

    По данным The Sun, «Челси» сообщил об инциденте Френду, тот внес это в отчет. Футбольная ассоциация Англии рассмотрит этот эпизод.

    «Полагаю, ему что-то сказали со скамейки запасных гостей, и я не хотел бы вдаваться в подробности этого эпизода. Мы посмотрим, что можно сделать в этой ситуации.

    Мы понимаем, что это футбол и на эмоциях может быть сказано что угодно, однако ему это категорически не понравилось», – подтвердил это Дзола.

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