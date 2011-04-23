Daily Mail: Сарри со скамейки «Бернли» назвали «сраным итальяшкой»

Главный тренер Маурицио Сарри подвергся оскорблению в матче с «Бернли» (2:2) перед удалением.

По информации Daily Mail, кто-то со скамейки ланкаширского клуба несколько раз назвал Сарри «сраным итальяшкой».

После этого специалист завелся и был удален арбитром Кевином Френдом, протестуя против затяжки времени игроками .

Отмечается, что из-за этого Сарри отказался идти на послематчевое интервью и попросил пообщаться с медиа своего помощника Джанфранко Дзолу.

По данным The Sun, «Челси» сообщил об инциденте Френду, тот внес это в отчет. Футбольная ассоциация Англии рассмотрит этот эпизод.

«Полагаю, ему что-то сказали со скамейки запасных гостей, и я не хотел бы вдаваться в подробности этого эпизода. Мы посмотрим, что можно сделать в этой ситуации.

Мы понимаем, что это футбол и на эмоциях может быть сказано что угодно, однако ему это категорически не понравилось», – подтвердил это Дзола.