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    Маурицио Сарри: «Выйти в финал Лиги чемпионов проще, чем в финал Кубка лиги»

    Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов Кубок английской лиги Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сравнил уровень Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.

    «Люди придают Лиге чемпионов слишком большую важность. Да, это самый главный клубный турнир, но в нем ты можешь вылететь сразу же. Одно попадание в штангу – и ты вылетаешь или идешь дальше.

    Нужно хорошо играть, но в то же время в этом турнире тебе необходима удача. Да, очевидно, это самый важный клубный турнир, но тебе должно повезти в нем.

    АПЛ – очень сложный турнир. Чтобы дойти до финала Кубка английской лиги, нам пришлось сыграть с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» в самом финале. Проще дойти до финала Лиги чемпионов», – заявил Сарри.

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