Маурицио Сарри: «Выйти в финал Лиги чемпионов проще, чем в финал Кубка лиги»

Главный тренер Маурицио Сарри сравнил уровень Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.

«Люди придают Лиге чемпионов слишком большую важность. Да, это самый главный клубный турнир, но в нем ты можешь вылететь сразу же. Одно попадание в штангу – и ты вылетаешь или идешь дальше.

Нужно хорошо играть, но в то же время в этом турнире тебе необходима удача. Да, очевидно, это самый важный клубный турнир, но тебе должно повезти в нем.

АПЛ – очень сложный турнир. Чтобы дойти до финала Кубка английской лиги, нам пришлось сыграть с , «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» в самом финале. Проще дойти до финала Лиги чемпионов», – заявил Сарри.