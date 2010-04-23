Дизайнер о костюме Загитовой для показательного: «Мне нравится. Я еще в 90-х шила похожие наряды для эротических шоу»

Дизайнер Мария Евстигнеева поделилась мнением насчет костюмов для показательных выступлений российских фигуристок.

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«У нее, на мой взгляд, все было бы нормально, если бы не лифчик. То есть если бы это было сшито, тогда да, но бытовой лифчик на соревнования надевать все-таки нельзя. Было бы это включено каким-то образом в костюм – тогда пускай, это может эстетически быть красиво.

С другой стороны, это шоу, результат есть – про нее говорят. Может быть, так и надо, если такая цель у человека была».

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«Не думаю, что она сама выбрала костюм и что она полностью решает, в чем выступать. Скорее всего, ей его дали организаторы.

Если в Азии сейчас, например, мода на определенный цвет – то спортсмены наденут, что попросят. Возможно, был запрос на розовый. Сомневаюсь, что Медведева по жизни будет в нем кататься.

Я не думаю, что розовый подходит для соревнований, и ей тоже. Это вообще такой детский цвет. Для шоу это, может быть, и неплохо, ее подсветят, это будет красиво. Но на соревнованиях на белом льду – вряд ли».

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«Мне нравится. Я еще в 90-х годах шила похожие костюмы для эротических шоу. Если это эстетически красиво, почему нет. Мне она кажется красивой.

Но всем понравиться невозможно. Есть люди, которые за, есть, которые против. И это значит, костюм удался. А дальше уже зависит от того, кто громче кричит. Это нормально.

С Алиной еще присутствует такой момент, что ей всего 16 лет. Наверное, поэтому люди так высказываются. Но слушайте – а в 30-40 лет вы скажете, что она уже старая и зачем это напялила. Не угадаешь», – сказала Евстигнеева.

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