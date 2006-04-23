«Спартак» подписал контракт с «ЦСКА-Ареной» на 2 года

продолжит выступать на «ЦСКА-Арене» в Парке легенд

Московский клуб подписал новый контракт со спортивным комплексом. Срок соглашения рассчитан на два года.

«Мы рады, что в ближайшие два сезона «Спартаку» не придется уезжать с одной из самых комфортабельных российских арен. Здесь удобно играть нашим хоккеистам, на арене удобно проводить досуг нашим болельщикам, чему свидетельство – заполненные трибуны на каждом домашнем матче команды.

Уверены, эта новость обрадует многочисленных болельщиков, которых «Спартак» с нетерпением будет ждать в начале осени по привычному адресу», – говорится в сообщении клуба.