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    «Спартак» подписал контракт с «ЦСКА-Ареной» на 2 года

    Теги Спартак КХЛ ЦСКА-Арена Хоккей

    «Спартак» продолжит выступать на «ЦСКА-Арене» в Парке легенд

    Московский клуб подписал новый контракт со спортивным комплексом. Срок соглашения рассчитан на два года.

    «Мы рады, что в ближайшие два сезона «Спартаку» не придется уезжать с одной из самых комфортабельных российских арен. Здесь удобно играть нашим хоккеистам, на арене удобно проводить досуг нашим болельщикам, чему свидетельство – заполненные трибуны на каждом домашнем матче команды.

    Уверены, эта новость обрадует многочисленных болельщиков, которых «Спартак» с нетерпением будет ждать в начале осени по привычному адресу», – говорится в сообщении клуба.

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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