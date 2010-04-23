Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун завершил карьеру

    Теги сборная России травмы мужское катание Максим Ковтун Фигурное катание

    Российский фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры.

    «Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет.

    Закончить с фигурным катанием год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрет.

    Сейчас же у меня есть четкое ощущение, что как фигурист я сделал все что мог, все, на что был способен. Каждая минута моей жизни в этом сезоне была нацелена только на результат.

    Весь этот год, включая чемпионат России и чемпионат Европы, я жил, словно монах в клетке. Пахал на тренировках, не делал себе никаких поблажек. Вообще никаких. Все это было ради результата, ради того, чтобы быть лучшим, постоянно быть на самом верху, в элите.

    При этом я, разумеется, отдавал себе отчет в том, что очень серьезным ограничителем является здоровье. Что моя спина, все эти грыжи и протрузии – это уже на всю жизнь, и единственное, что я могу сделать, чтобы поддерживать спину в рабочем состоянии, это закачивать ее постоянными упражнениями и очень тщательно за этим следить.

    Но чем больше я работал над мышцами, тем отчетливее понимал, что ресурсов моего организма просто недостаточно, чтобы стабильно занимать места в мировом топе. Не говоря уже о том, чтобы попадать в призовую тройку», – сказал Ковтун.

    Ковтун является трехкратным призером чемпионатов Европы (0-2-1), на его счету серебро Универсиады-2019 и два серебра командных чемпионатов мира. Он четырежды побеждал на чемпионате России, в том числе и в прошедшем сезоне. За карьеру выиграл два этапа Гран-при. Лучшим результатом на чемпионатах мира стало 4-е место в сезоне-2013/14.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться