Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун завершил карьеру

Российский фигурист объявил о завершении карьеры.

«Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет.

Закончить с фигурным катанием год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрет.

Сейчас же у меня есть четкое ощущение, что как фигурист я сделал все что мог, все, на что был способен. Каждая минута моей жизни в этом сезоне была нацелена только на результат.

Весь этот год, включая чемпионат России и чемпионат Европы, я жил, словно монах в клетке. Пахал на тренировках, не делал себе никаких поблажек. Вообще никаких. Все это было ради результата, ради того, чтобы быть лучшим, постоянно быть на самом верху, в элите.

При этом я, разумеется, отдавал себе отчет в том, что очень серьезным ограничителем является здоровье. Что моя спина, все эти грыжи и протрузии – это уже на всю жизнь, и единственное, что я могу сделать, чтобы поддерживать спину в рабочем состоянии, это закачивать ее постоянными упражнениями и очень тщательно за этим следить.

Но чем больше я работал над мышцами, тем отчетливее понимал, что ресурсов моего организма просто недостаточно, чтобы стабильно занимать места в мировом топе. Не говоря уже о том, чтобы попадать в призовую тройку», – сказал Ковтун.

Ковтун является трехкратным призером чемпионатов Европы (0-2-1), на его счету серебро Универсиады-2019 и два серебра командных чемпионатов мира. Он четырежды побеждал на чемпионате России, в том числе и в прошедшем сезоне. За карьеру выиграл два этапа Гран-при. Лучшим результатом на чемпионатах мира стало 4-е место в сезоне-2013/14.