Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ – на 7-й секунде⌚

Нападающий Шейн Лонг открыл счет в перенесенном матче 31-го тура АПЛ против (1:0, первый тайм).

32-летний форвард забил на 7-й секунде игры. Этот гол стал самым быстрым за всю историю премьер-лиги.

После розыгрыша с центра поля игрок , выбивая мяч, попал им в ирландца. Лонг вышел один на один с вратарем и перебросил его.

Ранее автором самого быстрого мяча в АПЛ был защитник «Тоттенхэма» , в сезоне-2001/01 забивший «Брэдфорду» на 10-й секунде.