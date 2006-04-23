Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ – на 7-й секунде⌚

Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг открыл счет в перенесенном матче 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:0, первый тайм).
32-летний форвард забил на 7-й секунде игры. Этот гол стал самым быстрым за всю историю премьер-лиги.
После розыгрыша с центра поля игрок «Уотфорда», выбивая мяч, попал им в ирландца. Лонг вышел один на один с вратарем Беном Фостером и перебросил его.
Ранее автором самого быстрого мяча в АПЛ был защитник «Тоттенхэма» Ледли Кинг, в сезоне-2001/01 забивший «Брэдфорду» на 10-й секунде.