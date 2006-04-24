«Барселона» станет чемпионом, если «Атлетико» проиграет «Валенсии»

В 34-м туре Ла Лиги переиграла «Алавес» (2:0) на выезде.

Каталонцы набрали 80 очков и оторвались от идущего вторым на 12 очков.

Если мадридцы в среду дома проиграют «Валенсии», досрочно станет чемпионом Испании.

Если этого не случится, то сине-гранатовые могут оформить титул 27 апреля в случае победы над «Леванте» на «Камп Ноу».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона».

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