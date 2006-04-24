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    «Барселона» станет чемпионом, если «Атлетико» проиграет «Валенсии»

    Теги Барселона Атлетико Ла Лига Алавес Луис Суарес Карлес Аленья Футбол

    В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» переиграла «Алавес» (2:0) на выезде.

    Каталонцы набрали 80 очков и оторвались от идущего вторым «Атлетико» на 12 очков.

    Если мадридцы в среду дома проиграют «Валенсии», «Барселона» досрочно станет чемпионом Испании.

    Если этого не случится, то сине-гранатовые могут оформить титул 27 апреля в случае победы над «Леванте» на «Камп Ноу».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона».

    Алавес – Барселона 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    23 апреля, 22.30, «Мендисорроса»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 54 Аленья, 0:2 – 60, пенальти Суарес.
    АлавесПачеко, Химо Наварро, Эли (Твумаси, 71), Лагуардиа, Дуарте, Пина, Хони Родригес (Гвидетти, 81), Вакасо, Вигарай, Бастон, Ролан (Брашанац, 46).
    Барселонатер Стеген, Нелсон Семеду (Альба, 70), Серджи Роберто, Пике, Умтити, Аленья (Артур, 87), Бускетс, Коутиньо, Видаль, Дембеле (Месси, 61), Суарес.
    Предупреждения:
    Хони Родригес (33), Химо Наварро (56), Коутиньо (76), Пина (90).

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