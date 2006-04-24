«Барселона» станет чемпионом, если «Атлетико» проиграет «Валенсии»

В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» переиграла «Алавес» (2:0) на выезде.
Каталонцы набрали 80 очков и оторвались от идущего вторым «Атлетико» на 12 очков.
Если мадридцы в среду дома проиграют «Валенсии», «Барселона» досрочно станет чемпионом Испании.
Если этого не случится, то сине-гранатовые могут оформить титул 27 апреля в случае победы над «Леванте» на «Камп Ноу».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона».
- Дата проведения
- 23 апреля, 22.30, «Мендисорроса»
-
Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Эли (Твумаси, 71), Лагуардиа, Дуарте, Пина, Хони Родригес (Гвидетти, 81), Вакасо, Вигарай, Бастон, Ролан (Брашанац, 46).
-
Барселона –
тер Стеген, Нелсон Семеду (Альба, 70), Серджи Роберто, Пике, Умтити, Аленья (Артур, 87), Бускетс, Коутиньо, Видаль, Дембеле (Месси, 61), Суарес.
- Предупреждения:
- Хони Родригес (33), Химо Наварро (56), Коутиньо (76), Пина (90).