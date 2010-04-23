Радулов против Тарасенко во 2-м раунде, Черышев выбыл до конца сезона, «Тамбов» назначил Григоряна, «Челси» снова не выиграл и другие новости утра

1. Чемпионат Англии. «Челси» сыграл вничью с «Бернли», но временно поднялся на 4-е место в АПЛ, у «Арсенала» на 1 очко меньше и матч в запасе. Веселым получился 35-й тур: «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» и «МЮ» не выиграли. Никто не хочет в Лигу чемпионов?

2. Черышев выбыл до конца сезона. У Дениса травма капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава с переломом верхней части большеберцовой кости.

3. В Кубке Стэнли «Каролина» победила «Вашингтон», сравняв счет в серии (3-3). Овечкин забил 65-й гол в плей-офф. Передача Радулова помогла «Далласу» выбить «Нэшвилл». Во 2-м раунде «Старс» сыграют с «Сент-Луисом» Тарасенко.

4. КХЛ. «Салават» на год продлил контракт с тренером Цулыгиным. Кровопусков сменил Шанцева на посту гендиректора московского «Динамо», собственниками клуба станут ВТБ и Фонд Аркадия Ротенберга. Калинин, Григорьев, Воронин, Максвелл, Трунев и Лисин покинут «Спартак».

5. В плей-офф НБА «Милуоки» всухую выиграл серию у «Детройта», «Юта» принимает «Хьюстон».

6. ФНЛ. «Тамбов» уволил Искакова и назначил Григоряна. Клуб лидирует в таблице с отрывом в 4 очка. Что за дичь? Команда в начале сезона в РПЛ будет играть в Волгограде или Саранске.

7. Александр Емельяненко упал с велосипеда и разбил лицо. Бой с Луисом Энрике в Самаре перенесен.

8. Чемпионат Италии. «Наполи» проиграл «Аталанте» и отстает от «Ювентуса» уже на 20 очков. А вот клуб из Бергамо нагнал «Милан», и теперь за последнее место в ЛЧ дерутся пять (!) команд.

9. Олимпийская чемпионка Елена Ильиных вроде бы завершила карьеру, но это не точно. На Играх-2014 в Сочи она взяла золото в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым в командных соревнованиях.

10. МХЛ. Финал. «Локо» проигрывал «Авто» 0:2 к 58-й минуте, но отыгрался, победил в овертайме и перевел серию в 7-й матч. Огонь!

11. Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО. Наконец-то! Хотя ни время визита, ни сама процедура еще не определены.

12. Праймериз «Единой России» с участием Шипулина состоятся 26 мая. Экс-биатлонист начинает политическую карьеру в Свердловской области.

13. Средняя посещаемость матчей Кубка Гагарина-2018/19 – 8 659 зрителей. Это рекорд лиги.

14. РУСАДА не будет оповещать спортсменов о визитах допинг-офицеров. А Совет Федерации одобрил закон о штрафах для спортсменов за допинг.

15. Рейтинг WTA. В топ-100 12 россиянок. Звонарева поднялась на одну позицию, Макарова и Кузнецова – на две

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