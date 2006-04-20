Чемпионат Италии. «Парма» против «Милана», «Ювентус» – «Фиорентина», «Интер» играет с «Ромой»

В 33-м туре серии А «Ювентус» может оформить чемпионство в матче с «Фиорентиной». Для этого хозяевам достаточно набрать 1 очко.
«Парма» играет с «Миланом», «Интер» принимает «Рому».
Чемпионат Италии
33-й тур
- Дата проведения
- 20 апреля, 13.30, «Эннио Тардини»
- Гол:
- 0:1 – 69 Кастильехо.
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Парма –
Сепе, Якопони, Димарко (Силигарди, 72), Гальоло, Гаццола, Куцка, Скоццарелла, Жервиньо, Барилла, Бруну Алвеш, Чераволо.
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Милан –
Доннарумма, Конти (Кастильехо, 66), Сапата, Родригес, Романьоли, Бакайоко (Кутроне, 58), Чалханоглу (Биглия, 75), Сусо, Кессиэ, Борини, Пионтек.
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 22 апреля, 20.00, «Сан-Паоло»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.