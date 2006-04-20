Чемпионат Италии. «Парма» против «Милана», «Ювентус» – «Фиорентина», «Интер» играет с «Ромой»

В 33-м туре серии А «Ювентус» может оформить чемпионство в матче с «Фиорентиной». Для этого хозяевам достаточно набрать 1 очко.

«Парма» играет с «Миланом», «Интер» принимает «Рому».

Чемпионат Италии

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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