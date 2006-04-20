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    Чемпионат Италии. «Парма» против «Милана», «Ювентус» – «Фиорентина», «Интер» играет с «Ромой»

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    В 33-м туре серии А «Ювентус» может оформить чемпионство в матче с «Фиорентиной». Для этого хозяевам достаточно набрать 1 очко.

    «Парма» играет с «Миланом», «Интер» принимает «Рому».

    Чемпионат Италии

    33-й тур

    Парма – Милан 0:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    20 апреля, 13.30, «Эннио Тардини»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 69 Кастильехо.
    ПармаСепе, Якопони, Димарко (Силигарди, 72), Гальоло, Гаццола, Куцка, Скоццарелла, Жервиньо, Барилла, Бруну Алвеш, Чераволо.
    МиланДоннарумма, Конти (Кастильехо, 66), Сапата, Родригес, Романьоли, Бакайоко (Кутроне, 58), Чалханоглу (Биглия, 75), Сусо, Кессиэ, Борини, Пионтек.

     

    Болонья – Сампдория
    Дата проведения
    20 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика

     

    Удинезе – Сассуоло
    Дата проведения
    20 апреля, 16.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эмполи – СПАЛ
    Дата проведения
    20 апреля, 16.00, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика

     

    Дженоа – Торино
    Дата проведения
    20 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лацио – Кьево
    Дата проведения
    20 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кальяри – Фрозиноне
    Дата проведения
    20 апреля, 16.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ювентус – Фиорентина
    Дата проведения
    20 апреля, 19.00, «Альянц Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Интер – Рома
    Дата проведения
    20 апреля, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Наполи – Аталанта
    Дата проведения
    22 апреля, 20.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

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