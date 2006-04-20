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    Игорь Есмантович: «ЦСКА ни копейки не потратил на комплектование. Ноль рублей на создание этого коллектива»

    Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Максим Мамин Игорь Есмантович Александр Романов Спорт-Экспресс Хоккей

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович после победы в Кубке Гагарина высказался о том, как формировался состав.

    «На комплектование команды мы не потратили ни одной копейки. Ноль рублей на создание этого коллектива. Я имею в виду приобретение хоккеистов. Кто-то был свободным агентом, кого-то разменяли, кого-то взяли, кто-то выстрелил.

    Посмотрите, как здорово сыграл молодой Романов. Вот вам и Мамин, который 20 игр в регулярке сыграл с одним очком. Решил исход второго матча в Москве, и тренеры сегодня угадали, поставив его вместо Скотта, хотя он не выделялся ничем, чтобы поставить его на игру. Это тонкости, которые надо угадать», – заявил функционер по окончании матча с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-0 в серии).

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