«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью, до «Зенита» – 5 и 7 очков соответственно

В 24-м туре премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

Команда Юрия Семина набрала 43 очка, отставание от «Зенита» составляет 5 очков. ЦСКА с 41 очком отстает от Питера на 7 баллов. Питерцы сегодня играют на выезде с «Краснодаром» и могут увеличить отрыв.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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