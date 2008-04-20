«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью, до «Зенита» – 5 и 7 очков соответственно

В 24-м туре премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).
Команда Юрия Семина набрала 43 очка, отставание от «Зенита» составляет 5 очков. ЦСКА с 41 очком отстает от Питера на 7 баллов. Питерцы сегодня играют на выезде с «Краснодаром» и могут увеличить отрыв.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев (Тарасов, 46), Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Миранчук, Миранчук, Фернандеш (Идову, 46), Крыховяк, Смолов (Жемалетдинов, 80), Фарфан.
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ЦСКА –
Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Родриго Бекао (Васин, 46), Набабкин, Сигурдссон (Бийол, 83), Влашич, Обляков, Ахметов, Щенников (Ефремов, 78), Чалов.