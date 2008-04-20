Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью, до «Зенита» – 5 и 7 очков соответственно

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Футбол

    В 24-м туре премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

    Команда Юрия Семина набрала 43 очка, отставание от «Зенита» составляет 5 очков. ЦСКА с 41 очком отстает от Питера на 7 баллов. Питерцы сегодня играют на выезде с «Краснодаром» и могут увеличить отрыв.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Локомотив – ЦСКА 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    20 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Хеведес, 1:1 – 40 Чалов.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев (Тарасов, 46), Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Миранчук, Миранчук, Фернандеш (Идову, 46), Крыховяк, Смолов (Жемалетдинов, 80), Фарфан.
    ЦСКААкинфеев, Дивеев, Магнуссон, Родриго Бекао (Васин, 46), Набабкин, Сигурдссон (Бийол, 83), Влашич, Обляков, Ахметов, Щенников (Ефремов, 78), Чалов.
    Предупреждения:
    Магнуссон (23), Миранчук (34), Игнатьев (42), Родриго Бекао (45), Крыховяк (58), Ахметов (59), Идову (65).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться