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    Андрей Свечников: «Я не супергерой, чтобы вызывать Овечкина на драку. Он первым предложил»

    Теги драки Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Андрей Свечников Хоккей

    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал о деталях драки с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

    «Сначала он предложил мне подраться. Я не супергерой, чтобы первым вызывать на драку. Я лишь согласился.

    Я просто хотел постоять за себя, как мной уже было сказано», – заявил Свечников.

    Свечников получил травму после драки с Овечкиным. 19-летний игрок был отправлен в нокаут и больше на лед не выходил.

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