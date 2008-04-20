Андрей Свечников: «Я не супергерой, чтобы вызывать Овечкина на драку. Он первым предложил»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал о деталях драки с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф .

«Сначала он предложил мне подраться. Я не супергерой, чтобы первым вызывать на драку. Я лишь согласился.

Я просто хотел постоять за себя, как мной уже было сказано», – заявил Свечников.

Свечников получил травму после драки с Овечкиным. 19-летний игрок был отправлен в нокаут и больше на лед не выходил.

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